Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 10 апреля 2021 года

42 человека заразились в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждены 126 новых случаев заболевания коронавирусом, из которых 42 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Алапаевске, Березовском, Полевском, Сухом Логу, Каменске-Уральском, Первоуральске, Среднеуральска.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии составляет 83 830 человек. Из которых 77 285 полностью справились с вирусом. За прошедшие сутки по официальным данным диагноз снят у 135 человек.

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На сегодняшний день состояние 302 пациентов остается тяжелым, 148 человек размещены в палатах интенсивной терапии, 86 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также растет статистика по случаям заболевания COVID-19 со смертельными исходами. За сутки подтверждено еще 16 случаев гибели от вируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составило 2 828 человек.