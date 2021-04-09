Милиционер-потрошитель и мать-сектантка: четыре истории от частного детектива

Опыт работы в уголовном розыске помогает в работе частным сыщикам. Фото: Shutterstock

Многие уверены, что частные детективы, в основном, выводят на чистую воду неверных жен и мужей. Но на самом деле проблем, с которыми люди идут к сыщикам, гораздо больше. Кто-то просит разыскать родственника, затянутого в секту, а кому-то нужно проверить партнера по бизнесу...

«КП» поговорила с сыщиками одного из старейших в Екатеринбурге частных детективных агентств под названием «Место встречи». В прошлом Олег Ерохин и Алексей Гилев работали в уголовном розыске. Частными детективами они трудятся уже больше 15 лет, и им есть, что рассказать о своей работе.

УБИЛ ИЗ-ЗА НЕРАЗДЕЛЕННОЙ ЛЮБВИ

- Это было году в 2008-2009. К нам обратилась родственница пропавшей девушки, которая работала в кафе на авторынке Белая башня. Последним, кто видел «потеряшку», был таксист, который ежедневно подвозил ее до работы. Он рассказал, что в день пропажи отвез девушку не на Белую башню, а на улицу Пехотинцев. После этого ее никто не видел…

Таксиста опрашивали опера с Уралмаша – по месту подачи заявления об исчезновении. Оказалось, что в прошлом таксист работал в милиции.

Но в Орджоникидзевском РУВД поверили в его непричастность к исчезновению.

Родственники были в растерянности, поэтому обратились к нам. Мы в свою очередь нашли множество нестыковок в объяснениях таксиста. После чего вышли на прокуратуру Железнодорожного района и добились, чтобы мужчину допросили опытные сотрудники уголовного розыска.

Таксист каждый день возил девушку на работу в район Белой башни Фото: Алексей БУЛАТОВ

В итоге он признался и написал явку с повинной. Оказалось, что он убил девушку у себя в гараже на улице Пехотинцев. Затем расчленил ее тело и вывез его на Серовский тракт. Позже, во время следственного эксперимента, он показал, где спрятал труп. На следствии он рассказал, что испытывал к девушке симпатию, но она не отвечала ему взаимностью. Это и стало мотивом убийства.

ЖЕНА БИЗНЕСМЕНА ПОПАЛА В СЕКТУ

- Отдельная тема - розыск людей. В эту категорию входят и пропавшие без вести и свидетели, и преступники.

Был такой случай, обратился к нам бизнесмен из Омска, его жена сбежала в Екатеринбург вместе с сыном второклассником. Заявление в полицию он писать не стал, так как криминала в уходе жены нет. Но его настораживал тот факт, что жена состояла в секте, которая занималась холотропным дыханием (метод психотерапии, заключающийся в гипервентиляции лёгких за счет учащённого дыхания, - Прим. Ред.). На этой почве у женщины произошли изменения в психике. На связь с мужем она не выходила.

Обзванивать школы особого смысла не было. Они дают ответы только через запросы полиции. К тому же заказчик этой истории не хотел огласки, потому и обратился к нам.

Он показал нам лишь одну единственную фотографию, которую ребенок отправил отцу по WhatsApp. Мальчик стоял на фоне школы. Для нас это стало зацепкой. Нам удалось выяснить, что тип здания школы – довольно редкий. В нашей области таких было лишь шесть. Отправились в одну, которая была очень схожа с той, что на фото. Оказалось не она. Продолжили поиски.

Ребёнка нашли в одном из городов области через неделю, поговорили с директором школы, дали ей телефон отца. Они созвонились. Клиент узнал, что ребенок жив, здоров и хорошо учится. На этом наша работа закончилась, так как мы должны были лишь разыскать мальчика, что мы и сделали. О том, как поступил отец дальше – история умалчивает. Но увезти сына обратно в Омск он имел полное право, так как являлся его законным отцом.

ПОИСК ФУРЫ-ПРИЗРАКА

- Бывают очень запутанные истории, которым нужно уделить очень много времени. Например, из-за расширенной географии. Попробуй-ка, помотайся по всей области. Вот пример. Диспетчер-частник из Екатеринбурга, позарившись на низкую цену в объявлении, нашла для заказчика грузовой автомобиль без проверки. Поторопилась…

По стране ездят много подобных фуры-призраков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эта машина, получив товар на базе, попросту испарилась. Крайней стала диспетчер, ведь это она нашла для заказчика эту машину. Позже выяснится, что в этот же день точно по такой же схеме были совершены еще два преступления. И везде фура была с этими номерами.

Диспетчер обратилась к нам. Мы начали с розыска машины. Оказалось, что номер фуры принадлежал давно сданному в металлолом МАЗу, а его владелец умер. Его жена, жившая в Истоке, не смогла вспомнить, кому продала машину. Казалось, ниточка оборвалась.

В интернете можно купить номера машин, которые давно сданы в металлолом. Их покупают, вешают на арендованный автомобиль, а потом используют его в преступных схемах. Преступники вывозят товар с базы, прячут его в схроне, а потом возвращают арендованный автомобиль. По стране схема с подобной сменой номеров – часто используемый трюк.

Естественно, мы оставили жене умершего владельца МАЗа свои контакты. Прошла неделя, и она нам позвонила. Говорит, мол, нашла телефон покупателя грузовика.

Мы решили схитрить. Позвонили по этому номеру и сказали, что якобы хотим сдать в металлолом грузовик. Чутьё не подвело. Скупщик металла оказался и владельцем автомастерской. Он же продал госномер и ПТС этой уже несуществующей машины жуликам. Сдал он их нам сразу. Почему? Годы работы в уголовном розыске научили находить подход к самым разным категориям граждан.

Мы передали все информацию полиции. Преступников задержали, нашли схрон, где была спрятана часть груза, похищенного с помощью машины-призрака.

Детектив заканчивает свою работу не когда преступление раскрывается до конца, а когда заказчик говорит: стоп, хватит. В данном примере мы не отбирали хлеб у полиции, а параллельно отработали версию, поставив в курс оперативных работников.

ПРОПАЖА ТРЕХ МИЛЛИОНОВ

- В одном из городов Свердловской области из сейфа директора завода пропали деньги. Около трёх миллионов. Причем уменьшалась сумма постепенно: директор видел, что пачек денег становится меньше, но был уверен, что их брал заместитель – на хозяйственные нужды. Но это оказалось не так.

Доступ к сейфу имели три человека Фото: Олег УКЛАДОВ

Директор задумался. Подозреваемых было трое – его заместитель, уборщица и... страшно подумать собственный сын, студент престижного вуза. Он часто бывал в кабинете, знал, где отключается сигнализация. Идти в полицию директору было стыдно. Все подозреваемые свои люди, а уборщица - вообще родня.

К моменту, когда директор обратился к нам, главным его подозреваемым была, как раз женщина. Доступ в кабинет у нее был, знала она и где находится ключ от сейфа. Директор даже проверил ее на полиграфе.

Но мы сразу решили, что наиболее вероятным подозреваемым в краже был сын. Хотя директор нас уверял: «Нет, не мог, я итак даю ему много денег. Да и не способен он на такой подлый поступок». Но нас чутье не подвело. Нужно было только выявить мотив.

Сын директора учился в Екатеринбурге. Стали искать его приятелей по вузу. Большой город портит быстро. Через неделю мы узнали, что молодой человек проиграл в карты крупную сумму денег. И уже месяц не ходил в институт, так как туда приезжали лихие ребята в «наколках», требовали долг.

Тогда сын и решился на кражу денег из сейфа в кабинете отца. Директор сначала не поверил, но, мы его убедили устроить сыну допрос. В итоге сын расплакался и признался, что стащил деньги, чтобы вернуть долг. Морали в истории этой нет. Просто была у человека проблема, а детектив её решил.