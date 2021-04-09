Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 9 апреля 2021 года

Ряд ограничительных мер на Среднем Урале сохраняется Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждены 122 новых случаев заболевания коронавирусом, из которых 45 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Березовском. Кушве, Ревде, Серове, Невьянске, Карпинске, Богдановиче, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии составляет 83 704 человека. Из которых 77 150 полностью справились с вирусом. За прошедшие сутки по официальным данным диагноз снят у 124 человек.

На сегодняшний день состояние 278 пациентов остается тяжелым, 143 человека размещены в палатах интенсивной терапии, 89 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также растет статистика по случаям заболевания COVID-19 со смертельными исходами. За сутки подтверждено еще 14 случаев гибели от вируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составило 2 812 человек.

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