Влетели в стену: на Урале девушка сломала челюсть, катаясь с другом на угнанной машине

Чтобы покатать подругу, парень угнал машину друга Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Серове накануне ночью 17-летний парень, выпив, решил покатать на машине свою подругу. Своего автомобиля у него не было, поэтому он решил взять у знакомого. Но спрашивать разрешения у товарища он не стал. Вместе с подругой он зашел во двор на улице Короленко, и, зная, что машина не заперта, залез в нее.

- Вдвоем они вытолкали автомобиль на проезжую часть, за руль села девушка, парень толкал автомобиль в попытке запустить двигатель. Встретив еще одного знакомого, уже втроем они пытались завести машину. На помощь им пришел водитель другого автомобиля, который с помощью специального оборудования помог запустить двигатель легкового автомобиля, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

После, того, как двигатель удалось запустить, за руль сел парень, который и был инициатором поездки. Девушка и еще один их товарищ сели на пассажирские сиденья. Но долго кататься по ночному городу у них не получилось - водитель не справился с управлением, наехал на бордюр и съехав с дороги улетел в стену дома.

Сразу после этого друзья сбежали. Прибывшие на место ДТП инспекторы сразу узнали в помятом ВАЗ-21074 автомобиль об угоне которого уже сообщил владелец. Также появилась информация о предполагаемом виновнике аварии. Спустя несколько часов его задержали.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Пока парень беседовал с полицейскими, в местную больницу с оскольчатым переломом нижней челюсти обратилась 19-летняя девушка. Она призналась, что получила травму, когда каталась по городу с 17-летним другом.

На парня завели дела об административных правонарушениях по статье 12.7 КоАП РФ за управление автомобилем, не имеющим права управления, а также по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ за оставление места ДТП. По факту угона сейчас полицейские проводят проверку.