«К подъезду не подойти»: в Екатеринбурге жители многоэтажки пожаловались на затопленный двор

Двор пятиэтажки затопило неделю назад. Фото: читатели "КП"

Этой весной многие дворы многоэтажных домов в Екатеринбурге оказались подтоплены из-за того, что зимой город «штурмовали» сильные снегопады.

Однако двор дома №42 по улице Металлургов – это отдельная история. Территорию топит каждый год. Из-за этого жильцы попросту не имеют возможности пройти к своим подъездам, не промочив ног. Но коммунальщики бездействуют.

- Четыре подъезда оказались в водном плену. Не подойти. У тех, кто помоложе, есть возможность пройти вдоль дома, там высота подъездов – почти метр, они могут запрыгнуть. А каково женщинам с колясками и пожилым людям? Только по воде, а глубина там 20-40 сантиметров. Не каждый автовладелец тут проедет – некоторые паркуют машины в соседних дворах, - рассказывают местные жители.

По их словам, коммунальщики часто игнорируют необходимость мыть подъезды, это еще можно пережить, но затопленный двор – это прямая угроза здоровью граждан.

Фото: читатели "КП"

- В этом году не мыли пол в моем подъезде, хотя пандемия, да квитанции приносят вовремя. Я свой этаж сама раз в месяц мою – там площадка всего два квадратных метра, но беспокоит отношение со стороны управляющей компании «Верх-Исетская». Рядом дом №46 по Металлургов, у них полы моют минимум два раза в месяц. Чем мы то хуже? – говорит жительница Анастасия.

На фото, которые сделали жители дома видно, что вода подошла к самым подъездам и уже неделю не уходит, а снег здесь растаял не полностью. Что делать людям – непонятно.

Редакция «КП-Екатеринбург» отправила запрос в УК «Верх-Исетская». Мы опубликуем точку зрения коммунальщиков после того, как получим ответ.