Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов пришел на пресс-конференцию в часах за полмиллиона

Для главы Екатеринбурга это стало первое общение с журналистами с тех пор, как он стал мэром Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 8 апреля, в Екатеринбурге прошла пресс-конференция мэра Алексея Орлова. Он стал исполняющим обязанности главы уральской столицы 22 декабря 2020 года. В ходе рокировки предыдущий мэр Екатеринбурга Александр Высокинский ушел работать в областное правительство, а на его место занял Алексей Орлов, который до этого занимал пост заместителя губернатора Свердловской области.

После того, как Алексей Орлов занял кресло градоначальника, он встречался с журналистами лишь однажды – после того как представил свою программу в качестве кандидата на пост мэра. Тогда, отвечая на критику о плохой уборке улиц, Алексей Орлов заявил, что много снега – хорошо для урожая.

Производитель дает гарантию на часы в пять лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ходе сегодняшней встречи внимание многих журналистов оказалось приковано к часам Алексея Орлова. На снимках, сделанных нашим фотографом Алексеем Булатовым, видно, что мэр встретился с прессой в часах Ulysse Nardin Chronometer Torpilleur. Стоимость такого аксессуара равняется 545 тысячам рублей.

Часы изготовлены в Швейцарии, они имеют автоподзавод и сапфировое стекло, устойчивое к царапинам. Также в часах можно погружаться в воду на глубину до 50 метров. Производитель дает на них гарантию в пять лет.

Мы вели онлайн-трансляцию пресс-конференции с главой Екатеринбурга.