Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 8 апреля 2021 года

Прививку от коронавируса теперь можно поставить в торговых центрах Екатеринбурга и Нижнего Тагила Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 125 новых случаев заражения COVID-19, из которых 37 случаев приходится на уральскую столицу.

Также новые случаи коронавируса зафиксированы в Ирбите, Верхней Синячихе, Кушве, Новой Ляле, Ревде, Первоуральске и других населенных пунктах Свердловской области.

Всего на Среднем Урале с начала пандемии подтвердилось 83 582 случая заражения опасным вирусом, из которых 77 016 закончились полным выздоровлением. За истекшие сутки врачи сняли диагноз у 138 человек.

Динамика распространения коронавируса в Свердловской области на 8 апреля 2021 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

На данный момент состояние 291 пациентов медики оценивают как тяжелое, 134 человека размещены в палатах реанимации, 99 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за прошедшие сутки официально подтверждено еще 7 случаев гибели от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 798 человек.

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