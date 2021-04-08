«Люди плакали от счастья»: Иван Ургант высмеял выступление уральского депутата в луже и грязи

Фото: "Первый канал"

Новость о поющем депутате в уральском городе Реж насмешила весь интернет. Депутат Госдумы Дмитрий Ионин отжег на юбилее дома, исполнив песню «Ласкового мая» «Детство». На видео народный избранник выступает среди луж, грязи и очень старого дома.

- Годы тренировок в караоке не прошли даром, - прокомментировал депутат.

Позже депутат уточнил, что приезжал в Реж, чтобы решить вопросы благоустройства с местными жителями, а те уже пригласили на праздник.

Мимо этой новости не мог пройти и телеведущий Иван Ургант, который решил пошутить над Иониным в эфире своей программы «Вечерний Ургант».

-А он эту песню спел после того как разобрался с благоустройством или до? – спросил Дмитрий Хрусталев.

- Конечно после, Мить. Он же депутат Госдумы. Не будет же депутат Госдумы выступать в грязи. А то, что в луже спел, это люди плакали от счастья. Кто-то мог подумать, что он пел под фонограмму. Нет, друзья, просто басиста и барабанщика не видно, потому что они в очень глубокой яме, наполненной глиной, - смеется Ургант.

В стороне не остались и другие звезды и известные личности. Депутата осудила Ксения Собчак, а также блогер Илья Варламов.

Ургант посмеялся над выступлением депутата. Фото: "Первый канал"

- Кстати, когда в мэрии города Реж посмотрели это видео, сказали «Ого, странно, что это за элитный район? Откуда у них электричество, - закончил телеведущий.