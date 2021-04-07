Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 7 апреля 2021 года

Часть ограничений в Свердловской области сохраняется Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 127 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 43 было зафиксировано в уральской столице.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Каменске-Уральском, Карпинске, Дегтярске, Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Алапаевске и других населенных пунктах Свердловской области.

динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 7 апреля 2021 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее число заболевших на Среднем Урале составляет 83 457 человек, из которых 76 878 полностью справились с болезнью. За прошедшие сутки диагноз сняли у 140 человек.

На данный момент состояние 291 пациента оценивается как тяжелое, 145 из них размещены в палатах реанимации, 92 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Также за сутки официально подтверждено еще семь новых случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 791 человек.

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