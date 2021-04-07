«Строй плот и плавай»: уральцы жалуются на разрушенные и затопленные дороги

Весной дороги и тротуары на Урале превращаются в грязное месиво Фото: Алексей БУЛАТОВ

После непривычно многоснежной зимы тротуары и дороги в городах и селах Свердловской области вполне ожидаемо затопило жижей из талого снега и грязи. Где-то пройти и проехать стало сложно, а где-то и вовсе невозможно. Вот несколько печальных примеров, в каких условиях живут уральцы.

В Нижнем Тагиле затопило прилегающую территорию Школы №1 имени Крупской на Вые.

- Как детям дойти до школы? Может, начнете принимать меры по откачиванию воды, - пишет в группе «Инцидент Нижний Тагил» тагильчанка Валерия.

В Нижнем Тагиле затопило территорию у школы. Фото: паблик "Инцидент Нижний Тагил"

В ответ другие подписчики написали, что откачивать воду бесполезно, легче построить плот и плавать по огромной луже. Смех смехом, но проблема здесь возникает каждый год, речь идет о безопасности детей, но решения пока нет. Да, и можно ли ее решить без комплексного подхода, если таких мест в Нижнем Тагиле – десятки.

В деревне Кекур под Ирбитом и вовсе нет тротуаров, да и проезжая часть здесь без асфальта непригодна для передвижения пешеходов.

- Уважаемая администрация Ирбита, обратите внимание: деревня Кекур, дороги нет, тротуаров нет, как ходить людям? – пишут люди в паблике «Инцидент Ирбит».

Дороги в деревне под Ирбитом непригодны для передвижения пешеходов. Фото: паблик "Инцидент Ирбит"

Жители Каменска-Уральского в паблике «Инцидент Каменск-Уральский» не жалуются чиновникам, а просто констатируют факт. То, что происходит на улице Беляева не лужа, а целое озеро. Как здесь передвигаться – тоже непонятно.

В Каменске-Уральском вместо автомобилей можно использовать лодки. Фото6 паблик "Инцидент Каменск-Уральский"

Довольно типичная для уральской весны картина сложилась во дворах Первоуральска: снег сошел, а под ним нет, не тротуары, а привычная грязь. Фото выкладывают читатели городского паблика «Инцидент Первоуральск».

- Вот такая у нас «красота» во дворах, в частности на улице Советской. Ходи, как хочешь, - пишут возмущенные горожане.

Дворы в Первоуральске завалены грязным месивом. Фото: паблик "Инцидент Первоуральск"

В Краснотурьинске пришел в негодность участок проезжей части по улице Карпинского. Здесь разрешено дорожное полотно, из-за чего участок стал аварийным.

- В связи с разрушением проезжей части по улице Карпинского на участке от Октябрьской до Советской, в целях обеспечения безопасности дорожного движения прекращается движение транспорта до полного восстановления участка, - написано в группе в ВК «Инцидент Краснотурьинск».