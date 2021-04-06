Фото: личная страница Елены Осиповой во "ВКонтакте"

19 января 2019 года. Группа туристов поднимается к вершине Сухогорского камня на севере Свердловской области. На обратном пути становится понятно, что кого-то не хватает. От группы отстали две женщины – Елена Осипова и ее подруга Елена Подкорытова.

ПЯТЬ ДНЕЙ В СНЕГАХ

Искать их в буран – бесполезно, группа возвращается на базу и подает сигнал бедствия. Группа спасателей МЧС начинает проверять местность с вертолета, но обнаружить туристок удается лишь на пятые сутки.

Елена Подкорытова (слева) и Елена Осипова. Фото: СОЦСЕТИ

Елену Осипову нашли сидящей по пояс в снегу у опушки леса, вторая туристка скончалась за сутки до этого.

В критическом состоянии Осипову транспортировали в больницу Краснотурьинска, но долго находиться там было нельзя – потребовался перелет в Екатеринбург.

Врачам ожогового центра ГКБ № 40 пришлось ампутировать ей стопы – конечности сильно обморожены и вызывали интоксикацию организма.

Так Елену доставляли в Екатеринбург Фото: Алексей БУЛАТОВ

Через две недели Елену выписали из больницы, о событиях тех страшных четырех дней она говорила лишь однажды. Во время нашего телефонного диалога чувствовалось, как все случившееся проносится у нее перед глазами.

«Мы задержались на мгновение, Лена встретила своего знакомого, и они говорили пару минут. Мы оглянуться не успели, а наших ребят уже нет. Погода резко испортилась, и мы потеряли их из виду. На нужную нам тропу так и не вышли… Мой телефон разрядился, я это поняла уже к вечеру субботы, у Лены тоже был телефон, но она почему-то не звонила спасателям. Я не отследила этот момент. Мы не были готовы к таким погодным условиям, отправились в поход налегке. Совместные походы у нас были раз в месяц, но с таким мы еще никогда не сталкивались. Лена покорила не одну вершину, неоднократно была в походах на севере области, а в ноябре путешествовала на соседнюю гору», - рассказывала из больничной палаты выжившая.

Фото: личная страница Елены Осиповой во "ВКонтакте"

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ

Общаться с прессой после выписки Елена Осипова наотрез отказывается. Говорят, не хочет лишний раз вспоминать свой худший кошмар. Но, судя по фотографиям, у нее все хорошо.

По словам друзей Елены, ей удалось вернуться к прежней жизни. Фото: личная страница Елены Осиповой во "ВКонтакте"

После ампутации стоп Елена передвигается при помощи протезов. Туристка по-прежнему ведет активный образ жизни, даже на лошадях катается. Известно, что летом 2019 года она отдыхала в Болгарии.

Снимок 2020 года. Фото: личная страница Елены Осиповой во "ВКонтакте"

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