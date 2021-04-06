Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 6 апреля 2021 года

В Свердловской области продолжается активная прививочная кампания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 138 новых случаев коронавируса, 53 из которых приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Красноуфимске, Североуральске, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Ревде, Кировграде, Кушве и других населенных пунктах Свердловской области.

Привиться можно в торговых центрах Екатеринбурга и Нижнего Тагила Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии на Среднем Урале составляет 83 330 человек, из которых 76 738 полностью справились с вирусом. За прошедшие сутки медики сняли диагноз у 151 пациентов.

На данный момент состояние 290 человек оценивается врачами как тяжелое, 143 размещены в палатах реанимации, 90 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтверждено 5 новых случаев смерти. Общее число погибших от COVID-19 на Среднем Урале составляет 2 784 человек.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 6 апреля 2021 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

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