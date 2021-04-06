У Ирины остался сын и пожилая мать. Фото: СОЦСЕТИ

В Большом Истоке нашли труп 29-летней местной жительницы Марии Т. Как сообщают в социальных сетях жители поселка, женщину убили и изнасиловали в лесополосе. Известно, что у погибшей остался сын и пожилая мать. Сейчас жители поселка собирают деньги на похороны Марии.

Как выяснилось, обвинение уже предъявлено 34-летнему жителю поселка. По версии следствия, смерть Марии наступила из-за кровопотери после изнасилования. Предполагаемый преступник уже за решеткой.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

- После случившегося мужчина скрылся. В свою очередь, потерпевшая, получившая в результате действий обвиняемого повреждения, сопровождавшиеся массивной кровопотерей, оставалась на месте происшествия до того момента, пока её, уже лишившуюся сознания, не обнаружили граждане. Именно они и сообщили об обнаруженной гражданке в «скорую помощь». Прибывшими медиками женщина была госпитализирована в больницу, однако спасти ее жизнь не удалось, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области

По словам пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, насильником оказался помощник машиниста по прозвищу «Борода».

- Взяли его дома, в настоящее время он содержится под стражей. Сыщики отрабатывают версию, что ЧП произошло, когда он мог находиться под воздействием сильнодействующих веществ, - пояснил полковник Горелых.

34-летнему жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшей. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Накануне стало известно о задержании насильника, который надругался над женщиной в Березовском. Кроме этого в Нижнем Тагиле поймали подонка, убившего мать с дочкой.