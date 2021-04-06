Терминатор и Т-34: как в Екатеринбурге прошла первая репетиция парада Победы

Легендарный Т-34 был во главе колонны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лязг гусениц, гул двигателей и тот специфический запах солярки, что остается за проезжающим мимо танком, минувшим утром снова можно было услышать и почувствовать на улице 2-й Новосибирской в Екатеринбурге. Снова потому, что каждый год, когда город начинает готовиться к параду Победы, именно эта улица становится главным тренировочным полем для военных.

«ТЕРМИНАТОР» ВЕРНУЛСЯ

Технику-то от глаз прохожих никто не прячет. Поэтому здесь можно увидеть те военные машины, которые пройдут по проспекту Ленина 9 мая. Движется техника в том же порядке, в котором ее можно будет увидеть на площади 1905 года.

Бронетехника двигалась в сопровождении военной автомобильной инспекции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здесь и машины подразделений спецназа и разведки, и машины военной полиции, артиллерии, связи. А еще бронеавтомобили и танки - вся мощь отечественного военпрома и гарантия безопасности нашей страны.

Схема перекрытия движения дорог на время репетиций парада Победы в Екатеринбурге Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Во главе колонны, как водится, историческая техника. А на самом-самом почетном месте, первым по счету, идет легендарный советский танк Т-34, благодаря которому было одержано немало побед на полях сражений Великой Отечественной войны.

Для гражданского транспорта движение по улице 2-й Новосибирской было закрыто с 07.40. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За ним не менее знаменитый БТР-152, первый в мире крупносерийный БТР, созданный уже после войны. А далее легкий бронеавтомобиль БА-64, на котором проводили разведку и прикрывали пехоту в боях с 1942 года.

А дальше начинаются колонны, ну или коробки, уже с современной техникой. Перечислять ее всю мы здесь не будем. Все-таки более 100 единиц задействовано! Но не отметить своеобразные «премьеры» нельзя.

Так, впервые на параде Победы в Екатеринбурге можно будет увидеть «Терминатора». Это боевая машина поддержки танков, которая создана, чтобы уничтожать все силы противника, которые способны навредить танку. Вооружен «Терминатор» и гранатами, и стрелковым оружием, и противотанковыми комплексами. Может уничтожать и доты, и дзоты. Всего их будет две машины.

Первой в колонне двигалась историческая техника времен Великой Отечественной войны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также на параде впервые покажут зенитно-ракетный комплекс БУК-М3. Две машины специально приедут из Западной Сибири. А колонна с перспективными средствами вооружения покажет два гантрака - бронированные «Уралы», вооруженные зенитными пулеметами.

ВНИМАНИЮ АВТОМОБИЛИСТОВ!

И дорожное движение под стать событию - проехать утром по 2-й Новосибирской на невоенной машине было так же сложно, как будет по проспекту Ленина 9 мая. То есть невозможно. Во избежание эксцессов движение для гражданского транспорта закрыли сначала с 07.40 до 09.30 по улице Дорожной, а затем с 09.00 до 13.00 по улице 2-й Новосибирской, по Зенитчиков, Палисадной, Окраинной, Эскадронной, Новосибирской и Окружной.

Такие репетиции парада будут проходить на 2-й Новосибирской еще пять раз. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Обращаем внимание автомобилистов, что на период закрытия движения транспорта по всем указанным улицам будут установлены временные дорожные знаки в соответствии со схемой организации дорожного движения, а также изменен режим работы светофорных объектов, - предупреждают в администрации Екатеринбурга. - Полиция обеспечит охрану общественного порядка, безопасность движения транспорта и пешеходов на пути прохождения колонны Екатеринбургского гарнизона в местах проведения тренировок.

Кому неудобство, а кому и зрелище. И наблюдать подобное мы будем еще не раз. В Екатеринбурге таких репетиций запланировано еще пять: 8, 13, 15, 20 и 22 апреля. А потом уже начнутся репетиции на проспекте Ленина. Правда, будут они не утренние, а вечерние, с 20.00. Одна такая состоится 26 апреля, другая 28-го. Ну а дальше - 1 мая, 4, 5 и 7. Последние две начнутся рано утром - в 05.00.

Посмотреть на военную технику можно было вблизи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Репетиции на 2-й Новосибирской улице будут проходить также 8, 13, 15, 20 и 22 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бронеавтомобиль «Тигр» со снегоходом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мотоциклы из колонны исторической техники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помимо 2-й Новосибирской, движение было закрыто по улицам Зенитчиков, Палисадной, Окраинной, Эскадронной, Новосибирской и Окружной. Фото: Алексей БУЛАТОВ