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Общество5 апреля 2021 16:15

«Ее спровоцировали»: начальника поезда «Екатеринбург-Санкт-Петербург» обвинили во взятке и нелегальной торговле алкоголем

Женщина попытались передать ревизорам деньги, за что на нее завели уголовное дело
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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Адвокат обвиняемой уверяет, что контролеры спровоцировали женщину на преступление. Фото: скриншот видео

В Свердловской области закончили расследование уголовного дела против начальника поезда сообщением Екатеринбург-Санкт-Петербург.

По версии следствия, женщина дала взятку контролерам, чтобы они закрыли глаза на ряд нарушений, которые усмотрели в ходе проверки. Среди них нелегальная торговля алкоголем (по словам адвоката женщины, этот факт не был доказан).

В распоряжении «КП-Екатеринбург» появилось видео момента передачи денег (съемку тайно вел один из контролеров).

- Начальник поезда между станциями Сабик - Шаля Свердловской железной дороги, за не документирование контролерами выявленных нарушений в работе поездной бригады, предложила в качестве коммерческого подкупа 20 тысяч рублей. Однако контролеры отказались от получения денежных средств, - рассказали «Комсомолке» в Уральском следственном управлении СКР на транспорте.

В итоге на женщину завели уголовное дело по статье о покушении на коммерческий подкуп (ч.3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст.204 УК РФ).

Адвокат Дмитрий Загайнов, представляющий интересы начальника поезда, рассказал «КП» свою версию произошедшего. Он уверяет, что у контролеров был план по выявлению нелегальной торговли алкоголем в поездах, а передаче денег предшествовал диалог.

- Факт нелегальной продажи алкоголя доказан не был. От контролера была дословная фраза: "Я до сих пор не увидел «налички»". Считаю, что ее спровоцировали, а затем контролеры – в нужный момент – включили видео и записали момент передачи денег на свой телефон. Причем оригинал записи в дело не представили. Проверить ее на достоверность и отсутствие признаков монтажа следствие отказывается, - рассказал Дмитрий Загайнов.

Также он добавил, что начальник поезда неоднократно поощрялась за добросовестное выполнение служебных обязанностей и внимательное отношение к пассажирам. У нее есть грамота и благодарность.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд. Если женщину признают виновной, то ей будет грозить до семи лет лишения свободы, а также штраф в 30-кратном размере от суммы взятки.

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