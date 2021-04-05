Сейчас он содержится под стражей и проверяется на причастность к другим преступлениям сексуальной направленности. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге задержали 39-летнего мужчину, которого обвиняют в изнасиловании жительницы Березовского. Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, ранее судимый уралец выбрал жертву при знакомстве в Интернете.

Пара начала переписку на сайте знакомств. Доверчивая женщина приехала к дому ухажера вечером 31 марта, но у того были вовсе не романтические намерения.

- Угрожая ножом, он завёл женщину в квартиру дома по улице Щорса, после чего совершил в отношении неё преступление сексуального характера. После этого обвиняемый, продолжая угрожать ножом, заставил женщину отвезти его к ней домой в город Березовский, где впоследствии также совершил в отношении потерпевшей преступление сексуального характера, - сообщают в СУ СКР.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Задержать насильника удалось по горячим следам. Он уже арестован, но полиция и Следственный комитет проверяют его на причастность к другим преступлениям. Женщине, после того, как над ней поиздевались, чудом удалось вырваться из плена, выпрыгнув в окно, благо ее квартира располагается невысоко.

- Сыщики уголовного розыска ОВД Березовского вычислили любителя экстремально-криминального секса в Екатеринбурге. Представители МВД разъяснили ему его ближайшую жизненную перспективу и убедили добровольно явиться в полицию. Чтобы хоть как-то смягчить свою дальнейшую участь, он прислушался к совету оперуполномоченных, - рассказал пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Следствие обращается ко всем, кому что-либо известно об иных возможных эпизодах преступной деятельности обвиняемого, с убедительной просьбой сообщить эти сведения по телефонам:

8-912-636-16-56, 8(34369)4-96-14, 8(34369)4-93-66, 8(34369)4-77-15.

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