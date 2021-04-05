Тотальный диктант 2021 в Екатеринбурге: где и когда пройдет

Акция возвращается к привычному формату Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ежегодная акция Тотальный диктант пройдет 10 апреля 2021 года в 13 часов на 20 площадках для диктанта по русскому языку и 4 площадках для иностранцев, где текст будут читать на английском языке. Здесь акция начнется в 14:30.

На акции в аудиториях ожидается около 1000 участников, и еще около трех тысяч участников онлайн. Из необычных площадок – только огромное фойе Уральского федерального университета, где можно разместить большое число участников с соблюдением условий безопасности в период пандемии.

- Текст диктанта никто еще не видел, кроме авторов и членов филологического совета. Мы его получаем в день диктанта. Тот, кто читает текст аудитории, берет в руки текст за 20 минут до начала акции, - говорит кандидат филологических наук Юлия Михайлова.

На акции ждут для очного участия около 1100 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАК ХОЧЕШЬ, ТАК И ПИШИ

Автором текста выступил известный современный российский писатель Дмитрий Глуховский, который написал этот текст специально для Тотального диктанта. Также он написал сценарий для короткометражного фильма, который покажут участникам Тотального диктанта перед началом акции.

- Помимо традиционного диктанта сохранится и онлайн формат. В день проведения Тотального диктанта можно послушать трансляцию на сайте проекта, напечатать диктант в своем личном кабинете на сайте. Его проверит автоматическая система. Оценку участник увидит там же, в личном кабинете, - рассказывает городской координатор акции «Тотальный диктант» в Екатеринбурге Ксения Семенюк.

По словам координатора, пенсионеры, чтобы не подвергать себя опасности, могут написать диктант дома, а потом проверить себя на сайте проекта, где будет представлен разбор всех частей текста, или же позвонить городскому куратору и передать ей рукопись.

ТРАДИЦИОННЫЙ СБОР

Главной площадкой для проведения Тотального диктанта в 2021 году в Екатеринбурге традиционно станет Уральский федеральный университет. В этом году диктант участники будут писать текст в главном корпусе университета по адресу: улица Мира, 19, а также в корпусе на проспекте Ленина, 51.

- Это закрытые площадки. На них нужно записаться предварительно, потому что количество мест и участников ограничено, - рассказывает Михайлова.

По словам специалиста, в этом году акция посвящена семейной теме, поэтому в тексте, ожидаемо будут присутствовать и прямая речь, и разговорная речь, а значит, участникам стоит повторить пунктуационные правила.

- Все диктанты проверяют квалифицированные филологи. Мы каждый год привлекаем студентов старших курсов. Мы потом, безусловно, перепроверяем за них, - рассказывает Юлия Михайлова.

Для акции свои двери откроют больше двадцати учебных заведений и библиотек Фото: Алексей БУЛАТОВ

КТО И ГДЕ БУДЕТ ЧИТАТЬ

Имя главного чтеца, который прочитает текст для участников в аудитории УрФУ, организаторы пока не раскрывают. Что касается других площадок, то здесь традиционно текст будут читать известные медийные личности Екатеринбурга.

Главные площадки акции «Тотальный диктант» в 2021 году в Екатеринбурге

1. Уральский федеральный университет, улица Мира, 19, второй этаж

Имя чтеца держится в секрете.

2. УрФУ, Демидовский зал, улица Ленина, 51.

Читает выпускающий редактор Службы информации Радио СИ Елена Пипия

3. УрФУ, пресс-центр, улица Ленина. 51.

Читает главный редактор ИА «Ура.ру» Иван Некрасов

4. Уральский институт управления филиал РАНХ и ГС, улица 8 Марта, 66.

Читает Главный редактор и ведущий радиостанции «Эхо Москвы» в Екатеринбурге Максим Путинцев

5. Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3.

Читает главный редактор городского портала Е1 Оксана Маклакова

6. Свердловская филармония, улица Карла Либкнехта, 38а.

Читает журналист Алена Вугельман

7. Библиотека имени В.Г.Белинского, улица Белинского, 15.

Читает артист Драмтеатра, режиссер Александр Борисов

8. Центральная библиотека имени А.И.Герцева, улица Чапаева, 5.

Читает художник Светлана Запарий

9. Свердловская областная специальная библиотека для слепых, улица Фрунзе, 78.

Детский писатель Елена Мамонтова

10. Точка кипения УрФУ, проспект Ленина, 66.

Читает заместитель проректора УрФУ по развитию образовательной деятельности Виола Ларионова

11. Гуманитарный университет, улица Железнодорожников, 3. Аудитория 113.

Читает кандидат филологических наук, доцент Светлана Калганова

12. Областная библиотека для детей и молодежи имени В.П.Крапивина, улица Карла Либкнехта, 8.

13. Библиотечный центр «Екатеринбург», улица Мамина-Сибиряка, 193.

Читает актер и режиссер Артем Краснов

14. Свердловская областная межнациональная библиотека, улица Академика Бардина , 28.

Читает сотрудница библиотеки Татьяна Ваганова

15. Школа № 157, улица Новгородцевой, 9а.

16. Школа №164, улица Новгородцевой, 17а.

17. Уральский политехнический колледж, проспект Ленина, 89.

18. СКБ Контур, улица Малопрудная, 5.

19. Уральский государственный педагогический университет, проспект Космонавтов, 26.

20. Свердловский областной медицинский колледж, Сиреневый бульвар, 6.

21. Школа № 184, улица Ясная, 20.

Официальный сайт акции «Тотальный диктант» в Екатеринбурге – по ссылке