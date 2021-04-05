Двое преступников до сих пор на свободе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области объявлены в розыск двое предполагаемых преступников. Как рассказал «КП» источник в силовых структурах, сыщики «убойного» отдела ведут поиски двух жителей Белоярского. Их подозревают в жестоком убийстве двух мужчин.

Кровавая бойня развернулась в ночь на 3 апреля на улице Свердлова, где был зарезан 54-летний хозяин квартиры по фамилии Жестовский и его 57-летний друг Панькин.

- На теле Жестовского было найдено семь ножевых ранений в области спины, Панькина один раз ударили ножом в грудь. Тела обнаружил сын Жестовского, он живет там же, но в момент нападения не был дома, - рассказал инсайдер «Комсомолки».

Фото предполагаемых убийц. Фото: СОЦСЕТИ

По горячим следам оперативники задержали соседа убитого. Он признался, что двое его товарищей затеяли расправу над Жестовским, чтобы отомстить его сыну. Несколько лет назад он отбывал срок за избиение до смерти.

- В доме № 106 трое мужчин распивали спиртное. Потом решили пойти убивать Жестовского, чтобы отомстить его сыну. Сам сосед заявляет, что также пошел с ними, но удары ножом не наносил, - добавил источник, знакомый с ходом расследования.

Отметим, что все подозреваемые уже были судимы за кражи или грабежи. А сын убитого мужчины, которому хотели отомстить, раньше любил выкладывать фотографии из мест лишения свободы. Дочь убитого мужчины отказалась комментировать случившееся.

Комментариев СУ СКР по Свердловской области и регионального главка полиции по этому инциденту пока не поступало. Возбуждено уголовное дело, убийцам грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.