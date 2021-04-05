Не справился с управлением: под Кушвой три человека погибли при столкновении «ВАЗа» и грузовика

Авария произошла в девятом часу утра. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Кушве сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии, унесшей жизни трех человек. ДТП случилось в девятом часу утра на 15 километре дороги между Кушвой и Баранчинским поселком.

Легковушка «ВАЗ», за рулем которой сидел 28-летний мужчина, вылетела на встречную полосу и столкнулась с грузовиком «Хундай». По предварительной версии, водитель отечественной машины не справился с управлением из-за непогоды.

- Три человека от полученных травм скончались на месте дорожно-транспортного происшествия - это 28-летний водитель «ВАЗ», его 56-летний пассажир, который находился на переднем пассажирском сиденье и 46-летний мужчина, который был на заднем сиденье справа, - уточняют в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. - На автодороге инспекторы ГИБДД осуществляли распорядительно-регулировочные действия. В настоящий момент ограничений в движении нет.

В легковушке погибли три человека. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Чтобы выяснить точную причину трагедии, сотрудники полиции проведут расследование. Так, они уже выяснили, что стаж у водителя легковушки составлял 10 лет и ранее ПДД он не нарушал. При этом все погибшие были пристегнуты ремнями безопасности.

- Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скорость соответствующую дорожным и метеорологическим условиям, отказаться от опасных маневров, которые могут привести к ДТП, - добавляют в ведомстве.

По одной из версий, авария случилась из-за того, что водитель «ВАЗа» не справился с управлением на скользкой дороге. Фото: УГИБДД по Свердловской области