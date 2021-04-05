Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 5 апреля 2021 года

В Екатеринбурге сохраняется часть ограничений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтвержден 141 новый случай заражения коронавирусом, из которых 54 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи заболевания COVID-19 приходятся на Верхнюю Салду, Верхнюю Туру, Камышлов, Качканар, Первоуральск, Краснотурьинск, Кировград, Ревду, Реж, Нижний Тагил, Невьянск, Серов, Каменск-Уральский и другие населенные пункты Свердловской области.

Всего за время пандемии на Среднем Урале тревожный диагноз подтвердился к 83 192 человек, из которых 76 587 человек полностью выздоровели. За прошедшие сутки диагноз сняли у 152 человек.

Динамика распространения коронавируса на 5 апреля 2021 года В Свердловской области Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

На данный момент состояние 291 пациентов оценивается как тяжелое. 149 человек разместили в палатах интенсивной терапии, 86 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтверждены 7 новых случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 779 человек.

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