Маме Вани пришлось удалить почку и селезенку. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу / Павел Норицын

В Екатеринбурге затягивается рассмотрение уголовного дела Владимира Пузырева, который в ноябре 2018 года сбил на тротуаре трех человек. После чудовищного наезда его прозвали водителем «бешеной» Honda. Внедорожник выехал на пешеходную зону вблизи перекрестка Фурманова – 8 Марта.

Сначала под колеса попал местный житель Андрей Медведев, после автомобиль протаранил светофор и сбил Екатерину Норицыну. В тот злополучный день молодая мама везла в коляске своего двухгодовалого Ваню в садик. До этого мальчик был на больничном, это должен был быть его первый день после выписки…

Внедорожник разогнался до 80 км/ч. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Ваня впал в кому, его мама и Андрей Медведев в тяжелом состоянии находились в реанимации. У ребенка диагностировали перелом черепа с гематомой головного мозга, у Екатерины – разрыв почки и селезенки. У Андрея оказалась переломанной вся правая часть тела.

По словам очевидцев Пузырев не пытался сбежать с места ДТП, но и не пытался помочь пострадавшим. Он просто спокойно сидел в машине, а потом дал надеть на себя наручники. Потом заявлял, что потерял сознание перед наездом. Уже в ходе следствия выяснилось, что Владимир не мог получать права из-за состояния здоровья.

В феврале 2018-го он стал виновником ДТП, после которого у него вскрылось врожденное психическое расстройство. По ходатайству МВД его лишили прав. Но судья Верх-Исетского суда Виталий Дорошенко допустил опечатку, и его решение не вступило в законную силу. Пузырев узнал об этом и решил схитрить. Обратился в частный медицинский центр, соврал об отсутствии заболевания и получил справку. А в ГИБДД написал заявление об утере прав и получил дубликат удостоверения. Когда все вскрылось, судья Дорошенко подал в отставку.

Пузырев заявлял, что перепутал педали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатерину выписали из больницы через два месяца, но долгое время она передвигалась в корсете. Андрей Медведев лишь через год начал ходить с тростью. А Ваню признали инвалидом, после аварии у мальчика появились проблемы в физическом развитии.

Спустя два с половиной года он так и не научился самостоятельно ходить. Каждый месяц курса реабилитации обходится семье Норицыных в 40 тысяч рублей. В ближайшее время они намерены открыть сбор средств для сына. Но есть и хорошие новости – осенью Ваня научился разговаривать.

- Раньше у сына был очень маленький словарный запас, а в конце прошлого года появилось членораздельное произношение. Самое главное, что умственное развитие не пострадало, - рассказал «КП» Павел Норицын.

20 марта 2020 года Ленинский суд признал Владимир Пузырева виновным в подделке документов и умышленном нанесении тяжких травм и назначил ему шесть с половиной лет лишения свободы. Но в результате апелляции дело было направлено на пересмотр.

Родителей Вани повторно допрашивали в ноябре, но вызов свидетелей продолжается до сих пор.

- Хотелось бы как-то повлиять на эту бюрократическую машину. В этом году три года с аварии будет, а суд до сих пор точку не может поставить, - добавил отец пострадавшего ребенка.

Изначально семья Норицыных заявляла иск на шесть миллионов рублей, но суд удовлетворил лишь полтора. За все время после аварии родные Владимира Пузырева перечислили пострадавшим 50 тысяч рублей. У водителя Honda есть жена, взрослая дочь, сын и внучка.

Владимир Пузырев с семьей. Фото: СОЦСЕТИ

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