Страна увидит эпичную драку в ночь на 6 апреля Фото: Борис КУДРЯВОВ

В ночь на 6 апреля в эфир выйдет новый выпуск шоу «Бородина против Бузовой», героиней которого стала блогер из Свердловской области Ирина Костылева, известная в Сети как Иришка-отрыжка. Жительница Нижней Туры прославилась в TikTiok, благодаря умению мастерски есть на камеру.

- Я так позорю себя. Но я это делаю для своих детей, чтобы они сыты были, - без стеснения рассказывает Костылева.

Съемки у Бузовой стали для Иришки-отрыжки уже вторыми по счету, предыдущий выпуск был показан еще в январе. На этот раз свердловчанка устроила в студии настоящие бои без правил. В анонсе передачи видно, как Костылева набрасывается на блогера из Краснодара Санжара Ибрагимова. Из превью становится понятно, что присутствующие в студии обвиняют мужчину в мошенничестве и даже в отказе платить алименты.

- Ты мне рот не затыкай! – крикнул в адрес Костылевой Ибрагимов, за что мгновенно получил новую порцию ударов.

Дошло до того, что Иришка-отрыжка бегала по съемочной площадке со стулом в попытках бросить его в Ибрагимова.

- Я тебя убью! - кричала Костылева под аплодисменты зала.

Сам житель юга России не смог внятно объяснить, почему его так невзлюбила Ирина.

- Она захотела хайпа. А я девушек не бью, поэтому пришлось бегать от нее. Без этого шоу не было бы интересным. Откуда она меня знает? Меня знают тысячи учеников. Я преподаю техники тела и лица. Также веду блог об отношениях в неблагополучных семьях. Параллельной учусь на психолога, - рассказал «Комсомолке» Санжар Ибрагимов.

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