«Решили сэкономить на мойке»: в Екатеринбурге тонут машины, пытающиеся проехать под мостом

Автомобилистов просят объезжать затопленный участок. Фото: "Инцидент-Екатеринбург"

В Екатеринбурге сразу несколько легковушек, пытавшихся проехать под мостом, почти полностью ушли под воду.

Кадрами необычного ЧП поделились пользователи соцсетей. Из-за активного таяния снега проезд под мостом в районе пересечения Полевского тракта и ЕКАДа оказался полностью затопленным. Но это не остановило автомобилистов, которые попытались срезать путь.

- Там летом в дождливую погоду проехать невозможно, а в это время года вообще опасно. Местные садоводы и жители близлежащих населённых пунктов прекрасно об этом знают, - написала одна из местных жительниц в группе «Инцидент-Екатеринбург» во «Вконтакте».

Другой пользователь в шутку предположил, что водители затопленных автомобилей хотели сэкономить на мойке машин, но «что-то пошло не так».

Информацию о ЧП подтвердили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

- Уважаемые водители! В связи с затоплением участка автодороги на участке от ЕКАД в сторону поселка Рудный просим вас искать пути объезда, а также быть осторожными при проезде, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ведомстве.

Похоже, водители решили обойтись своими силами и не стали просить помощи у МЧС. Фото: "Инцидент-Екатеринбург"

Интересно, что суровые уральские мужчины, попавшие в сложную ситуацию, решили доставать машины своими силами.

- Заявок от населения с просьбой оказать помощь не поступало, - рассказали «КП» в ГУ МЧС по Свердловской области.

Подтопленные улицы давно являются головной болью для екатеринбургских водителей. В прошлом году после сильных дождей затопило улицу Шефскую. Из-за этого прокуратура даже внесла представление в адрес временно исполняющего обязанности главы города.

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