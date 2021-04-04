Главное, что случилось после победы «Урала» над «Арсеналом»

В первом тайме Погребняк открыл счет после подачи в штрафную. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

«Урал» на своем поле уверенно переиграл тульский «Арсенал», который сейчас возглавляет бывший тренер «шмелей» Дмитрий Парфенов. В первом тайме отличился Павел Погребняк. А под занавес матча окончательный счет установил Рамазан Гаджимурадов. Однако поединок мог сложиться совсем иначе, если бы гости на второй минуте реализовали пенальти.

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев подвел итоги игры.

- Мы предполагали, что матч будет сложным. Туле очки нужны как воздух, нам тоже. Могли в первом тайме забить дважды. Всех поздравляю с победой. Забей они пенальти, все могло сложиться по-другому. Спасибо Годзюру, что выручил нас в очередной раз. Думаю, Гаджимурадов готов играть все 90 минут. Ожидали, что его выход на замену обострит атаку. Убежал и забил красивый гол. Поздравляю его с первым голом за «Урал».

Лидер "Урала" Эрик Бикфалви сегодня был не так заметен, как обычно. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Голкипер «Урала» назвал матч в Екатеринбурге одним из лучших игр своей команды после зимнего перерыва.

- Хорошо играли, было интересно. После пенальти эмоции положительные. Перед ударом Владимир Рыков дал совет, но я не буду говорить, что он сказал. Это наш секрет. Я не думаю, что при пенальти кто-то по мячу играют – все гадают, - сказал после игры Ярослав Годзюр.

Рамазан Гаджимурадов сдеражанно отреагировал на свой дебютный гол.

- Надо в каждой игре забивать, тогда буду самым счастливым человеком в мире. Мы с Арсеном Адамовым поспорили, что я забью сегодня. Теперь он должен оплатить мне счет в ресторане. Арсен, я жду тебя (смеется), - сказал после победного матча футболист.

«Урал» по-прежнему на 12 месте в таблице, но аж на 9 очков выше зоны стыковых матчей. «Аресенал» же в трех очках от зоны вылета из Высшей лиги.