«Урал» в домашнем матче уверенно обыграл тульский «Арсенал»

Павел Погребняк открыл счет на 13-й минуте встречи. Фото: ФК "Урал"

В воскресенье, 3 апреля, на «Екатеринбург Арене» состоялся матч 24 тура РПЛ. На поле сошлись екатеринбургский «Урал» и тульский «Арсенал».

В недавнем прошлом, из-за неудачных выступлений, руководство «Арсенала» приняло решение о смене главного тренера команды. На этот пост назначили экс-тренера «Урала» Дмитрия Парфенова. Правда, после смены тренера тулякам удалось выиграть лишь два матча в 11 играх. Хотя победа в обоих случаях была над титулованными клубами - против «Зенита» и ЦСКА.

К моменту матча на «Екатеринбург Арене», «Урал» подошел, имея в арсенале 26 очков и 12 место в турнирной таблице. «Арсенал» расположился на 14-м месте с 17 очками.

Несмотря на то, что наставник «Арсенала», как никто другой знает сильные и слабые стороны «Урала», матч завершился в пользу хозяев поля.

Встреча состоялась в Екатеринбурге. Фото: ФК "Урал"

Игра с первых минут выдалась динамичной. «Урал» уверенно захватил инициативу, идя вперед под крики болельщиков. Хотя на владении мечом это не отразилось. К концу первого тайма этот показатель составил почти 50 на 50.

Счет на 13-й минуте матча открыл рослый Павел Погребняк, ударив головой после навеса - 1:0.

За пару минут до конца первого тайма у Бикфалви, который ворвался в штрафную соперника вместе с автором первого гола, был шанс увеличить отрыв, забив «гол в раздевалку» . Но боковой судья зафиксировал, что Эрик в этот момент находился в офсайде.

Во втором тайме «Урал» также смотрелся более уверенно, хотя «Арсенал» периодически устраивал контратаки. Но результата они не приносили.

На трибунах не обошлось без перфоманса. Фото: ФК "Урал"

На 85-й минуте матча «Уралу» удалось забить второй мяч. Автором гола стал Рамазан Гаджимурадов, который эффектно обвел защитников и вратаря, под острым углом отправив мяч в сетку.

Встреча закончилась со счетом 2:0. «Урал» обыграл тульский «Арсенал» в рамках 24 тура Российской премьер-лиги.