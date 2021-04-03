Пожарные вывели из горящей многоэтажки в Академическом 37 человек

Пламя вспыхнуло в доме на улице Краснолесья. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Пожарные машины сегодня во втором часу дня прибыли по экстренному вызову на улицу Краснолесья в Академическом микрорайоне Екатеринбурга. В одном из 19-этажных жилых домов начался пожар. Загорелся мусор на переходной лоджии.

- В тушении пожара были задействованы пять единиц техники и 20 человек личного состава, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Пожарно-спасательными подразделениями эвакуировано 37 человек, из них 12 детей.

К 14.15 огонь был потушен и пожарные завершили свою работу. Никто из людей не пострадал. Тем не менее спасатели в очередной раз напоминают о том, как вести себя в случае подобного ЧП.

Первым делом нужно вызвать пожарных по телефонам "101" или "112". Во-вторых, надо постараться покинуть опасную зону. Но здесь есть нюансы. Так, например, опасно выходить из квартиры в задымленный подъезд, так как можно надышаться дымом и умереть. Из-за этого, например, на улице Рассветной в январе погибли несколько человек на пятом и девятом этаже, хотя горела квартира на втором этаже - они попытались самостоятельно пройти через задымленный подъезд.

- Если вы, чуть-чуть приоткрыв входную дверь, видите там плотное задымление, то выходить не нужно ни в коем случае, - объясняли в ГУ МЧС по Свердловской области. – Чтобы дым меньше проникал в квартиру, нужно заделать щели входной двери либо влажной тканью, либо элементарно заклеить их скотчем. Если в квартире есть вентиляция – закройте ее, чтобы дым не попадал в квартиру.

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