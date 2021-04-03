Забытый Екатеринбург: таким город уже мало кто помнит

Таким Макаровский мост был в 1992 году. Фото: кадр из фильма «Патриотическая комедия», (реж. Владимир Хотиненко)

Екатеринбург сейчас уже и не узнать. Куда ни глянь - растут жилые высотки и торговые центры. Да еще и реновация скоро. Совсем сам на себя станет не похож наш город. Впрочем, нам не привыкать. Смотришь на старые фотографии и не узнаешь те улицы, по которым ходишь. И без разницы, 20 лет этому снимку, 30 или все 100. Каждый раз что-то новое находишь в облике того, прежнего Екатеринбурга, который уже не вернуть.

Вот, например, мост через реку Исеть на улице Декабристов какой она была еще при Царе. Тогда ее знали, как Александровский проспект. Если на снимке отмотать время на несколько десятилетий вперед, то справа появится недостроенная телебашня, что треть века потом стояла возле Цирка. Если отмотать время еще дальше, к нашим дням, то башни уже не будет.

Мост через Исеть на современной улице Декабристов, но в дореволюционные годы. Фото: Госархив

Сам же снимок, если всматриваться в него, производит двоякое впечатление. С одной стороны в городе в те годы уже есть машины, но главным транспортом по-прежнему остаются конные брички. Хоть и промышленный город, но технологический прогресс, если уж и приходил, то заявлял о себе не сразу и не во всем.

С другой стороны улица Декабристов выглядит ухоженной, а не как сейчас - сокрытой от глаз любопытных разросшимися деревьями, строительными заборами и высотками. Сейчас этот мост по-прежнему востребован. Тут часто ездят машины и общественный транспорт. Но на фоне моста с дореволюционной фотокарточки хочется фотографироваться. А на фоне этого же моста на улице Декабристов сейчас вряд ли кто-то захочет сделать снимок.

Пойти чуть дальше по годам, и вот мы уже смотрим на первые десятилетия после Гражданской войны. Идут 30-е. На окраине Свердловска (город уже переименовали, - Прим. Ред.) возводится гигант Уралмашзавод. О стройке восторженно пишут советские газеты.

А начинался этот гигант вот с таких маленьких домиков, отапливавшихся буржуйками, с землей, которой обложили кровлю. Первыми зданиями после таких «землянок» стали 20 двухэтажных рубленых домов, магазин и баня. А за ними пришли дома каменные. И уже и не сказать, на какой именно улице современного района Уралмаш, в чьем двору когда-то стояли вот эти деревянные домики, на которые любили забираться дети.

С таких домиков начинался Уралмаш. Фото: Управление архивами Свердловской области

Но вот наступает пора Великой Отечественной войны. Заводами прирастает Екатеринбург. В город приезжают специалисты. Казалось бы, началась тяжелая и сложная пора. Но в Харитоновском саду до сих пор слышен детский смех.

Сам сад, кстати изменился за прошедшие десятилетия. Старые деревья пали, новые подросли. А вместо деревянных домиков (вон вдалеке на фоне, - Прим. Ред.) были построены высокие каменные дома. Но ротонда в центре на островке какой была, такой и осталась. И там по-прежнему можно услышать детский смех.

Харитоновский сад в годы Великой Отечественной войны. Фото: Управление архивами Свердловской области

А это уже снимок 1942 года. Здание филармонии с той поры совсем не изменилось, чего не скажешь о машинах, что ездят по дорогам. Строить филармонию начали в 1915 году, изначально как городской клуб с концертным залом.

Здесь, например, пел Леонид Утесов и читал стихи Владимир Маяковский. В 1936 году клуб переделали в филармонию, первый концерт в которой дал симфонический оркестр под управлением гастролера из США. На снимке слева еще виден жилой дом. Теперь его уже нет. Снесли для расширения филармонии.

Филармония в годы Великой Отечественной войны. Фото: Управление архивами Свердловской области

А вот Парк Маяковского. Он всегда был в Екатеринбурге важным местом. Сюда приходили гулять и кататься на аттракционах целые поколения екатеринбуржцев. И для каждого он был своим.

Детей 50-х, например, главный вход встречал вот таким портретом самого Владимира Маяковского - тот случай, когда название парка находит отражение в его внешнем виде. Когда-то на месте парка находились купеческие дачи с Мещанской рощей. До революции здесь проходили народные гулянья. А именно в парк в современном понимании он превратился лишь в 1934 году, спустя четыре года после гибели Владимира Маяковского.

Парк Маяковского в 1950-е с портретом самого Маяковского на главном входе. Фото: Управление архивами Свердловской области

Екатеринбург совсем не Лос-Анджелес, но и здесь снимают фильмы. Улицы и дома нашего города можно увидеть во многих лентах. Например, в начале 70-х режиссер Ярополк Лапшин использовал в качестве декораций для фильма «Приваловские миллионы» резиденцию губернатора, что стоит у Плотинки. Тогда она еще была известна, как Дом учителя. Чтобы состарить красивое здание, съемочная группа убирала из кадра все автомобили и тщательно выметала с дороги весь современный мусор.

Сейчас в этом здании резиденция губернатора, а в 1972 году был дом Учителя. Фото: Свердловская киностудия

А это кадр из другого фильма - «Патриотической комедии» Владимира Хотиненко, которую он снял в 1992 году. Большая часть сцен происходит в старом домике на набережной Городского пруда. Смотришь на кадры из ленты и не узнаешь Екатеринбург. Где, например, тот сквер, который в 2019 году горожане защищали от застройки? Где торговые центры, что на площади 1905 года стоят сейчас? Да и каменной благоустроенной набережной не видать. Совсем другой был Екатеринбург.