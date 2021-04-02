«Урал» против бывшего тренера и «Арсенала»: прогноз на матч 24 тура чемпионата РПЛ

Матч начнется в 14:00 по московскому времени Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пауза из-за матчей сборной России пошла на пользу клубам РПЛ, у которых появилась возможность провести микро-сборы за семь игр до конца чемпионата. «Урал» провел сборы в Турции, но уже в воскресенье «шмели» примут на Екатеринбург Арене тульский «Арсенал». Туляков сейчас тренирует бывший тренер «Урала» Дмитрий Парфенов, оставивший неоднозначное мнение о своей работе со свердловчанами.

Лучшим бомбардиром «Урала» является Эрик Бикфалви – 7 голов, а у «Арсенала» в списке снайперов на первом месте Эванс Кангва с тремя мячами. Самые грубые игроки в этих командах Владимир Рыков и Роберт Бауэр, у них девять и восемь желтых карточек за сезон.

Букмекеры верят в победу "Урала" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Статистика встреч этих команд может больше радовать туляков – в последний раз «шмели» побеждали аж в 2019 году. После этого было четыре ничьих (по итогам игрового времени – прим.ред.) и два поражения.

Тем не менее, букмекеры больше уверены в победе «Урала» - 2,35. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,15, а победа «Арсенала» - 3,35.

«Арсенал» идет на 14 месте в таблице, в их активе 17 очков. «Урал» же практически обезопасил себя от вылета – 12 место и 26 очков у команды Юрия Матвеева.

После тренерских изменений из одиннадцати матчей туляки выиграли дважды. Примечательно, что эти успехи случились уже в 2021 году, при чем в играх против «Зенита» и ЦСКА. Питерцев «Арсенал» обыграл в кубке, а москвичей – в 22 туре чемпионата.

В 2020 году "Урал" на своем поле проиграл "Арсеналу" 1:3 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже через три дня после игры с «Уралом» подопечным Парфенова предстоит еще одна встреча против «армейцев», но теперь уже в четвертьфинале Кубка России.

Кстати, при Дмитрии Парфенове «Урал» доходил до полуфинала Кубка страны, но остался в шаге от решающего матча. В полуфинале «шмели» уступили «Химкам» 1:3.

Скорее всего, нас ждет бескомпромиссный матч, так как для гостей сейчас любая встреча «за шесть очков».