«Поступило сообщение о бомбе»: в Екатеринбурге эвакуировали мэрию

На месте работает оперативная группа из 13 человек. Фото: пресс-служба мэрии

В Екатеринбурге из-за сообщений о бомбе эвакуировали здание городской администрации и городской думы. Как рассказал «Комсомолке» осведомленный источник, специалистам «Урал-Вымпел» предстоит обыскать мэрию.

- Поступило сообщение о бомбе. В данный момент работает оперативная группа из 13 человек, - отмечает инсайдер.

Фото: читатель "КП"

- Пока воздержимся от комментариев. Заявление будет по итогам проверочных мероприятий, - сказала пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Всех сотрудников и посетителей вывели на улицу. Фото: читатель "КП"

Комментарий пресс-службы Администрации Екатеринбурга.

- Поступило телефонный звонок о минировании здания. Все сотрудники эвакуированы. Работают правоохранительных органов и МЧС, - рассказали в мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии

Фото: пресс-служба мэрии

Напомним, что в конце января волна лже-минирований прокатилась по Камышлову. Полиция заподозрила в этом местного школьника, который, якобы, не хотел ходить на занятия.