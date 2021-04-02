Свадьба у Ивана и Елены должна была состояться 27 ноября. Фото: "Инцидент-Екатеринбург", страницы героев публикации в "Одноклассниках"

Главное следственное управление свердлоского главка полиции направило в суд уголовное дело Михаила Алешко, которого обвиняют в смертельной аварии в Академическом. Вечером 21 ноября водитель Volkswagen Polo протаранил ограждение, от удара из салона вылетела 36-летняя Елена, ее жених Иван был на переднем сидении и травм не получил. Пара должна была расписаться через неделю.

- Я сидел впереди. Когда очнулся, сразу начал искать Лену, но в машине ее не было. Я вышел. В этот момент кто-то из очевидцев показал мне, что она лежит под машиной, - рассказывал «КП» Иван.

В полиции установили, что Алешко проехал на красный сигнал светофора и допустил занос легковушки.

- Был проведен большой комплекс следственных и процессуальных действий, проведены видеотехническая, автотехническая, судебные экспертизы, три медицинские судебные экспертизы. Полученные в ходе расследования доказательства позволили предъявить обвинение ранее судимому фигуранту и направить уголовное дело из двух томов прокурору Свердловской области для утверждения обвинительного заключения, - рассказал пресс-секретарь главка Валерий Горелых.

Михаилу Алешко предъявлены обвинения по части 4 статьи 264 УК, ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

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