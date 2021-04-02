Свернул шею и порвал печень: на Урале мужчина зверски убил женщину и спрятал тело в тумбочке

На теле погибшей женщины не было живого места. Фото: читатель "КП", СУ СКР по Свердловской области

В Полевском произошло жуткое убийство. Местный житель убил сотрудницу кондитерского предприятия, а затем вывез ее тело из квартиры в тумбочке.

По версии следствия, расправа над 37-летней женщиной по имени Любовь произошло в ночь на 24 марта 2021 года. В тот день Любовь выпивала в общежитии в квартире своего знакомого. Им оказался 42-летний мужчина по фамилии Косенко. В прошлом он уже имел судимости.

Во время застолья вспыхнула ссора, в итоге мужчина набросился на жертву с кулаками. Мужчина забил женщину до смерти, а затем перенес ее тело в соседнюю комнату и прибрался в квартире.

- Когда знакомые убитой женщины, разыскивая ее, интересовались ее местонахождением, он отвечал, что не знает. Однако обвиняемый понимал, что рано или поздно о совершенном им деянии станет известно, поэтому он принял решение вынести тело из пустующей комнаты общежития, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области. - Для этого он уложил тело женщины в тумбу от шкафа и на тележке вывез ее на ближайшую площадку для мусорных контейнеров.

Мужчина несколько дней прятал тело подруги у себя дома. Фото: СУ СКР по Свердловской области

После этого мужчина ушел к себе домой, в надежде, что сыщикам не удастся выйти на его след.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сообщение о преступлении поступило в дежурную часть полиции Полевского 27 марта в 06:47 от первых проснувшихся жителей микрорайона Черёмушки. Они рассказали, что у мусорных контейнеров лежал человек.

Сыщики оперативно установили личность погибшей женщины.

- На ее теле были видимые телесные повреждения в виде многочисленных ссадин и гематом. Причиной смерти стала травмы головы, туловища, перелом шейного отдела позвоночника, ребер и разрыв печени. Все говорило о том, что женщину зверски избили. Оперуполномоченные уже на следующий день задержали жителя общежития — гражданина Косенко, 1978 года рождения, ранее судимого за грабеж, истязание и кражу, - рассказал Валерий Горелых.

Он добавил, что задержанный первоначально пытался юлить и напускать туману, заявляя, что он не виновен.

- Все встало на свои места и сошлось только после того, как подозреваемого проверили на детекторе лжи (полиграфе). Машина помогла сотрудникам полиции и нашим коллегам из СКР вывести задержанного на «чистую воду». Признательные показания Косенко дал только тогда, когда понял, что улики против него неопровержимые, - уточнил полковник Горелых.

Сейчас предполагаемому убийце предъявили обвинение по части первой статьи 105 УК РФ (убийство). Расследование уголовного дела продолжается.