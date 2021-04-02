Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 2 апреля 2021 года

Пока в Свердловской области сохраняются меры предосторожности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтвержден 131 новый случай коронавируса, 54 из них приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены в Реже, Серове, Красноуральске, Ирбите, Кушве, Первоуральске, Североуральске, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Камышлове и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале составляет 82 782, из которых 76 143 полностью справились с болезнью. За прошедшие сутки диагноз сняли у 143 человек.

Динамика распространения коронавируса на 2 апреля 2021 года в Свердловской области Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Сейчас состояние 271 пациента оценивается как тяжелое, 151 человек размещены в палатах интенсивной терапии, 93 подключены к аппаратам ИВЛ. 1697 пациентов находятся в состоянии средней тяжести.

Также за сутки официально подтверждено 8 новых случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 753 человека.

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