Получить квалифицированную помощь Алине удалось лишь после переезда, после которого изменилась и поликлиника по прописке. Фото: Instagram/neznamka61

2 апреля – знаменательный день для екатеринбурженки Алины Вафиной, в этот день девушка впервые за 7 месяцев выходит на работу. Врачи закрыли больничный 24-летней красавице после курса лечения в Свердловском областном онкологическом диспансере.

Об истории Алины вся страна узнала после публикации «Комсомолки» прошлой осенью. Летом 2019 года девушку стали беспокоить боли в копчике.

- Я обращалась как в платную, так и в бесплатную поликлинику. Выписывали таблетки, потом обезболивающее. Последней инстанцией стало направление на электромагниты. Во время процедуры я почувствовала, как в животе началось урчание. В итоге боль в копчике то пропадала, то обострялась, - рассказывала Алина.

Алине приходилось носить корсет и компрессионные бинты. Фото: Instagram/neznamka61

Весной 2020-го началась пандемия, девушке приходилось тратиться на обследования в частных клиниках. Как не парадоксально, но квалифицированную помощь Алина получила от участкового врача, который сразу же отправил ее на колоноскопию кишечника. 31 августа пришло заключение – злокачественная опухоль.

- Муж мне говорит – «Поехали с результатами к врачу, он больше понимает в том, что тут написано». Сидим в очереди, и тут я спрашиваю «Там же не рак?». А он отворачивается и отвечает – «рак». Я прямо там разревелась. Думала, что жизнь кончена, и я умру, - рассказывает екатеринбурженка.

История девушки взбудоражила читателей по всей стране, Алине стали поступать комментарии и сообщения поддержки.

- Дорогая Алиночка! У тебя все будет хорошо, против болезни у тебя есть оружие - молодость, у организма больше сил для борьбы. Все будет хорошо, главное правильно настроиться на дальнейшее лечение и ни в коем случае не давать себе расслабиться. Повторяй всегда и везде «у меня все будет хорошо, только так, а не иначе». Здоровья тебе и терпения. Будь сильной, - пишет Ирина из ХМАО.

Алина в СООД. Фото: Instagram/neznamka61

- Алина я желаю тебе не сдаваться, и идти только вперед, постарайся не опускать руки, ты очень молодая и юная девушка. Желаю тебе чтобы тот диагноз который тебе поставили, ушел из твоей жизни , чтобы ты дальше смогла радоваться и улыбаться и была перед тобой только белая полоса, - поддержала Алину москвичка Татьяна.

«Врачи мне не разрешают на данный момент спортзал, тяжелые пакеты и любые нагрузки. Но бассейн разрешили. Сегодня я перед учебой успела немного поплавать, вкусно покушать и побыть в хорошей компании, что очень благоприятно повлияло на целый день»

После выписки врачи разрешили Алине бассейн. Фото: Instagram/neznamka61

За полгода Алина прошла восемь курсов химиотерапии. 28 апреля ее ждет дообседование.

- Последнее обследование показало, что метастаз и новообразований нет. 28 числа будет более точная информация, а пока могу с уверенностью сказать – что мы справились. Умереть молодой не так страшно, никто не будет покушаться на имущество и накопления, - пишет Вафина в своем блоге.

Кстати, теперь ей разрешено не только диетическое питание. Но Алина сама приняла решение исключить из своего рациона грибы, свинину, сосиски и грибы.

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