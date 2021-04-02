Машина с детьми улетела с проезжей части в глубокую ледяную лужу Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Полевском накануне, 1 апреля, во второй половине дня женщина на Mitsubishi Dion повезла пятерых школьников и их классную руководительницу на интеллектуальную игру. Но добраться до центра развития и творчества, где она должна была проходить, не удалось - в пути, в районе дома № 190 улицы Жилина, минивэн улетел в кювет, прямо в глубокую ледяную лужу.

- 35-летняя женщина-водитель автомобиля Mitsubishi Dion, заканчивая прохождение затяжного поворота, не обеспечила постоянный контроль за движением, задним правым колесом зацепила обочину, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где ее автомобиль развернуло с последующим съездом в правый кювет по ходу движения, - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В ДТП пострадали все пятеро детей. По данным ГИБДД, они получили травмы различной степени тяжести. Трое детей доставили в больницу на попутках, еще двоих отвезли в больницу родители. После осмотра врачами одну из девочек госпитализировали, остальных отпустили домой. Женщина - водитель, мама одного из детей и классная руководительница, сидевшая рядом на пассажирском сидении, не пострадали.

Инспекторы рассказали, что избежать серьезных травм удалось только благодаря тому, что все в машине были пристегнуты. Чтобы убедится, что водитель находилась за рулем в трезвом состоянии сотрудники ГИБДД провели медосвидетельствование - женщина в момент ДТП была трезва.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Сотрудники ГИБДД в отношении водителя оформили административный материал по части 1 статьи 12.27 КоАП РФ за невыполнение обязанностей при ДТП. Вынесено определение часть 2 статьи 12.24 КоАП РФ, за нарушение правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшему, - добавили в ГИБДД.

По предварительным данным классная руководительница и мама одного из школьников договорились о поездке с другими родителями заранее. Также о предстоящем выезде знали и в администрации школы. Сейчас образовательное учреждение ждет проверка сотрудников Госавтоинпекции.