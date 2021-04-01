Второй день сидит в решетке, плачет: В Екатеринбурге котик застрял в вытяжке магазина

Фото: ЗооСпас в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ищут дом для кота, которого застрял в клетке вентилятора-теплообменника и пробыл там два дня. Неравнодушные люди обратились к зоозащитникам 29 марта и поделились фотографиями, на которых заметно, что за решеткой вытяжки сидит кот, путь на свободу для него перекрыт. Кто-то предположил, что хвостатый мог угодить туда, упав с балкона или окна с верхних этажей.

Прибывшие на место спасатели попытались найти лазейку, чтобы проникнуть внутрь холодильной установки, однако такой возможности у них не оказалось. Они обратились к администрации магазина, на чьей территории находился вентилятор, однако оказалось, что ключей у работников нет, и необходимо отправлять специальный запрос в сервисную компанию.

- Опыт давно приучил нас к тому, что всегда стоит убедиться во всем лично. Когда, присоединившись к решетке монтажным карабином, мы чуть пошевелили замок, то оказалось, что он сломан, расцеплен и висит исключительно для красоты. Доступ к коту был свободен, - рассказывает зоозащитник Евгений Зенков.

Сразу после освобождения спасатели прошлись по подъезду в поисках хозяев кота, однако никто из жильцов животных не терял. Теперь пушистый ищет новый дом и любящих хозяев. Потеряшку временно отправили в частный приют. Там его история так растрогала волонтеров, что ему посвятили целое стихотворение.

Ночь, улица, фонарь, аптека… Лишь вытяжка в окне шумит. Уже вторые сутки котик Сидит у вытяжки кричит.

Второй пошел уже день как котик, Сидит в решетке, плачет он. Откуда там он взялся? Странно. И хочет есть и пить ведь он.

Прохожей жалко стало котю. Она пошла в сам магазин. Просить их вытяжку свою с котеем, Открыть и выпустить его еще живым.

Но оказалось все так долго: Заявка, время, ждем приход... Пока там кто-то среагирует Уж может смерть уйдет с котом.

Есть волонтеры, кто достанут Из трудных мест таких котов. Есть и такие, кто возьмут на время Чтобы потом найти им постоянный дом.

Кот ищет дом. Он мега ласков. Он не погиб, он жив, здоров. Корявый стих, зато у меня дома Тот самый кот живет, судьбу переборов.