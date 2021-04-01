Над чем работают уральские ученые, которых наградили президентским грантом

Всего в Свердловской области гранты получили 18 молодых ученых. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня в Екатеринбурге молодым ученым выдавали гранты Президента России, благодаря которым они смогут продолжить свои исследования. Это два миллиона, которые выплачиваются ученым в течение двух лет. Свидетельства о них на торжественной церемонии вручал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. От Свердловской области эти гранты получили 18 исследователей. Мы расспросили некоторых из них о том, над чем же именно они сейчас работают.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТУРБУЛЕНТНОСТИ

Евгению Кочурину 32. И последние два года он пытается найти ответ на один из самых сложных для науки вопросов – что такое турбулентность. В общих чертах это явление, конечно, известно хорошо. Тут можно вспомнить о самолетах. След, который остается за ними в небе – это как раз одно из проявлений турбулентности. Но вот в мелочах это явление еще можно исследовать и исследовать.

- Современная наука определила несколько типов турбулентности. То, что мы видим у самолетов, это так называемая сильная турбулентность. Она – большая загадка для ученых до сих пор, - объясняет Евгений Кочурин, ученый из Института электрофизики Уральского отделения РАН. – А есть еще волновая турбулентность. Она развивается на поверхности жидкости.

Тут Евгений предлагает вспомнить о поверхности океана. Набегающие на берег волны это как раз турбулентное состояние водной стихии.

- И мы это исследуем. Изучаем совместно с французскими коллегами. Они экспериментаторы, а я теоретик. Провожу компьютерное моделирование, - говорит Евгений. – Вообще теория слабой турбулентности была разработана еще в СССР. Это великое достижение наших ученых. А мы продолжаем их работу.

По словам Евгения Кочурина, благодаря изучению турбулентности можно будет делать материалы, которые, например, совсем не намокают. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Благодаря таким исследованиям, объясняет ученый, можно будет например делать материалы с незаметными человеческому глазу шероховатостями на поверхности, которые будут как бы отталкивать любую влагу.

- Основная идея таких материалов – создание микрорельефа, когда капельки просто не попадают внутрь. Это лишь одна из идей, которой имеет смысл заниматься, - добавляет исследователь.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОРЫВА

Слово «мультиферроики» неспециалисту не скажет ничего. А меж тем это особый класс соединений, на основе которого в области микроэлектроники может произойти настоящий технологический прорыв. Алексей Смольников посвятил им кандидатскую диссертацию и сейчас продолжает исследование.

Если сильно упростить, то мультиферроики это материалы, в которых сочетаются одновременно и электрические, и магнитные свойства. В будущем они могут использоваться для магнитного хранения данных, например.

- Их можно будет применить практически во всех сферах деятельности человека, связанных с микроэлектроникой – и в телефонах, и даже в диктофоне, который вы держите в руке, - объясняет Алексей Смольников, ученый Института физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения РАН. - Все устройства для регистрации, например, магнитного поля или головки считывающих магнитных дисков станут работать значительно быстрее, ведь благодаря мультиферроикам в таких системах можно будет избежать омических потерь (безвозвратные потери энергии постоянного тока, - Прим. Ред.).

Пока, правда, мультиферроики нигде не используют. Их только изучают с прицелом на то, что они принесут огромную пользу в будущем.

ТЕПЛОВИЗОР ДЛЯ БОРЬБЫ С ОПУХОЛЯМИ

Александр Корсаков руководит лабораторией волоконных технологий и фотоники Уральского федерального университета. И сейчас он работает над инфракрасной волоконной оптикой. Если точнее, то над световодом для тепловизора.

Александр Корсаков и три аспиранта под его руководством сейчас работают над тепловизором, которым можно видеть температуру изнутри объекта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Это такой длинный проводок в оболочке с множеством световодов, собранных в пучок, - объясняет Александр Корсаков. – Обычным тепловизором мы смотрим на объект напрямую и видим лишь внешнюю температуру. А наш световод, как зонд, можно будет завести внутрь объекта, и тогда мы получим картинку с изображением нагретых и холодных зон изнутри него.

Так, например, можно будет изучить изнутри движок машины или даже проверить человека на онкологическое заболевание. Зонд с таким тепловизором, заведенный внутрь организма, покажет врачам в каком органе внезапно поднялась температура, что может свидетельствовать об опухоли.

- С помощью световода можно будет фиксировать даже очень малые изменения температур в органах – их охлаждение или нагрев, - добавляет Александр Корсаков.