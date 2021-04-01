Названы самые популярные школы у первоклашек в Екатеринбурге

31 школа уже завершила прием в первые классы Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 апреля в Екатеринбурге стартовала запись детей в первые классы. На данный момент 31 учебное заведение из 155 закрыла прием первоклашек. Об этом рассказал глава департамента образования администрации города Константин Шевченко.

Только за одну ночь через портал Госуслуг было подано 14 737 заявлений. В числе самых популярных школ оказались № 35, № 104, № 69.

- Думаю, что все родители оценили качественную работу портала. В целом, кампания прошла удачно. Мы ожидали порядка 22 тысяч заявлений, сейчас остается еще 8 тысяч свободных мест в школах. Приемная кампания будет продолжаться на протяжении трех месяцев, - отметил Константин Шевченко.

Заместитель директора екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Никита Жильцов рассказал, что наивысшая нагрузка пришлась на полночь. В первые минуты родители подавали по четыре тысячи заявлений в минуту.

- Во вторую волну максимальная нагрузка составила 1800 обращений в минуту, в третью волну — 900 заявлений в минуту, - пояснил Никита Жильцов.

Напомним, что согласно новым правилам, после подачи заявления родители должны предоставить оригиналы документов в школу, МФЦ или ЦМУ в течение двух дней.

С 5 июля появится возможность записать ребенка в первый класс без привязки к территории в те школы, где останутся места.