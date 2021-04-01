Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 1 апреля 2021 года

На Урале пока сохраняется масочный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 135 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 48 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены в Богдановиче, Кушве, Ревде, Серове, Реже, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и других городах Свердловской области.

Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии на Среднем Урале составляет 82 651 случай заражения, 76 000 человек полностью справились с вирусом. За прошедшие сутки диагноз сняли у 145 человек.

На данный момент состояние 274 человек оценивается врачами как тяжелое, 149 размещены в палатах реанимации, 88 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Также в регионе зарегистрировано 10 случаев гибели от коронавируса. Общее число смертельных случаев на Среднем Урале составляет 2 745.

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