Все животные погибли: в Екатеринбурге сгорел подпольный террариум с мелкими рептилиями

В подвале во время пожара погибли рептилии Фото: ГУ МЧС по Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге рано утром загорелось складское помещение на Завокзальной, 31а. Пожарные, приехавшие на вызов, обнаружили в подвале здания террариум, где выращивали мелких рептилий. К сожалению, все животные погибли.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- На площади 20 квадратных метров повреждена внутренняя отделка подвального помещения складского здания, - рассказали в ГУ МЧС по свердловской области.

В тушении пожара были задействованы семь единиц техники и 25 пожарных. Как рассказали КП-Екатеринбург в складском помещении, которое находилось рядом с террариумом, пожарные быстро справились с огнем и сейчас все работают в обычном режиме.

По данным МЧС, в 07:13 огонь был локализован, еще через 20 минут было ликвидировано открытое горение. Сейчас пожарные делают проливку и разбор сгоревших конструкций.