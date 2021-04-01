Все животные погибли: в Екатеринбурге сгорел подпольный террариум с мелкими рептилиями

В подвале во время пожара погибли рептилии Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге рано утром загорелось складское помещение на Завокзальной, 31а. Пожарные, приехавшие на вызов, обнаружили в подвале здания террариум, где выращивали мелких рептилий. К сожалению, все животные погибли.
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
- На площади 20 квадратных метров повреждена внутренняя отделка подвального помещения складского здания, - рассказали в ГУ МЧС по свердловской области.
В тушении пожара были задействованы семь единиц техники и 25 пожарных. Как рассказали КП-Екатеринбург в складском помещении, которое находилось рядом с террариумом, пожарные быстро справились с огнем и сейчас все работают в обычном режиме.
По данным МЧС, в 07:13 огонь был локализован, еще через 20 минут было ликвидировано открытое горение. Сейчас пожарные делают проливку и разбор сгоревших конструкций.
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области