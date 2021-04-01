Новые люди предложили устроить шведские столы в школах Екатеринбурга

Алексей Нечаев. Фото предоставлено партией «Новые люди».

Активисты партии разработали комплексную программу, реализация которой поможет оздоровить общество.

- Когда-то Хрущёв хотел догнать и перегнать США, - напомнил организатор круглого стола, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. - По количеству людей, страдающих ожирением, мы уже сейчас приближаемся к Америке, а через несколько лет рискуем её перегнать. Основная причина - неправильное питание в детстве. Например, дневная норма сахара - не более 25 г, а российские дети получают его до 100-150 г в сутки. Школьное питание тоже наполнено сахаром. Думаю, мы должны выйти из этого «соревнования» и стремиться к тому, чтобы стать самой здоровой страной в мире.

Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург подчеркнул, что переизбыток вредных веществ наносит наибольший урон именно детскому организму. «Результат неправильного питания в детстве - неполноценное умственное и физическое развитие человека», - напомнил он. Помимо широкого спектра хронических болезней, это усиливает склонность человека к затяжным депрессиям и снижает стрессоустойчивость. В свою очередь, повышенный уровень кортизола - гормона стресса - является одним из провоцирующих факторов для развития онкологических заболеваний.

Елена Нечаева. Фото предоставлено партией «Новые люди».

«Новые люди» нашли способ исправить ситуацию. Для этого предложено реформировать систему школьного питания на основе программы, разработанной активистами партийного проекта «Здоровое питание - детям». Руководитель проекта Елена Нечаева убеждена, что одной из важнейших частей реформы должно стать просвещение родителей.

- Основы питания закладываются в семье, там же формируются вкусовые привычки. Поэтому необходимо не только повысить качество школьного питания, но и передать семьям знания о правильном пищевом поведении, - считает Елена Нечаева. Для этого предлагается ввести в школах ставку организатора здорового питания. В функции специалиста будет входить проведение тематических уроков, ежедневное информирование родителей о школьном меню и, конечно же, контроль закупок продуктов, производимых школой.

К слову, разработчики программы настаивают на проведении прямых закупок продуктов каждой школой под строгим контролем родителей. Это поможет не только обеспечить качество, но и снизить цены на питание, поскольку исключит коррупционную составляющую. Кроме того, необходимо возобновить работу школьных кухонь: только свежеприготовленная еда может считаться по-настоящему здоровой. Полезно будет и организовать раздачу еды в формате «шведского стола»: такая практика положительно зарекомендовала себя в Татарстане.

Фото предоставлено партией «Новые люди».

- Сейчас школьное питание вызывает серьезную критику у родителей. И это понятно, ведь ребенку необходимо не просто заглушить голод в перерыве между уроками, но получить все необходимые полезные вещества, витамины и микроэлементы. Все большее число жителей Екатеринбурга ответственно относится к вопросам питания, что не может не радовать. Новые люди также заботятся о будущем поколении. Мы собираем предложения из разных городов и поселков. Вместе с идеями экспертов они войдут в программу партии, - рассказывает о планах представитель регионального отделения в Свердловской области партии «Новые люди» Егор Невидимов.