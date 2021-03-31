Первая декада апреля будет довольно теплой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вопрос о том, какая будет погода на апрель 2021 в Екатеринбурге и Свердловской области сейчас один из самых популярных. Впереди открытие дачного сезона, и то, как скоро можно будет приступить к посадкам, зависит от того, какую температуру покажут столбики термометров. По прогнозам синоптиков до жары в апреле дело еще не дойдет, тут уж мая придется ждать, но комфортные значения на столбиках термометров мы скорее всего получим. Как минимум в первой трети месяца точно.

- В первой декаде апреля должно быть достаточно тепло, может быть даже теплее, чем обычно бывает, - объяснила Галина Шепоренко, главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - В конце декады температура может быть вполне комфортной: +9…+12 градусов в дневное время и 0…+2, 0…+4 градуса в ночное время.

При этом прогноз о том, какая будет погода на апрель 2021 в Екатеринбурге и Свердловской области обещает нам и холода. Ситуация может измениться где-то к середине апреля. В этот период мы окажемся в области циклона, который принесет похолодание.

- Числа 13-15 апреля может произойти изменение погоды, - добавляет Галина Шепоренко. – Скорее всего пройдут осадки: дождь, мокрый снег. Ожидается и некоторое понижение температуры.

В целом в апреле осадков будет немного, хотя в ближайшие дни может пройти дождь вместе с мокрым снегом.

Если же говорить о погоде на первые три дня апреля в Екатеринбурге. То 1-го числа днем ожидается +5…+7 градусов тепла. В пятницу, 2 апреля, будет +7…+9 градусов. В субботу, 3 апреля, ожидается +9…+11 градусов.