Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 31 марта 2021 года

В конце марта в аэропорту Кольцово открыли новый пункт вакцинации
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 129 новых случаев заболевания коронавирусом, из которых 74 приходятся на уральскую столицу.
Также новые случаи зарегистрированы в Новой Ляле, Североуральске, Качканаре, Кушве, Нижних Сергах, Камышлове, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и других населенных пунктах Свердловской области.
Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале с начала пандемии составляет 82 516 человек, из которых 75 855 – полностью справились с заболеванием. За прошедшие сутки диагноз сняли у 144 человек.
Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 31 марта 2021 года
Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
Сейчас состояние 283 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 154 из них размещены в палатах реанимации, 100 – подключены к аппаратам ИВЛ.
Также за сутки официально подтверждено 9 новых случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв на Среднем Урале составляет 2 735 человек.
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