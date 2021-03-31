Газовое хозяйство Екатеринбурга готовят к зиме

Фото: пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»

Специалисты АО «Екатеринбурггаз» приступили к подготовке системы газораспределения уральской столицы к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов. Параллельно идут ремонт и модернизация объектов газового хозяйства мегаполиса. Все эти работы являются особо важными и находятся на постоянном контроле руководства предприятия.

В рамках подготовки к зиме будет проверено техническое и противопожарное состояние 87 газораспределительных пунктов и 684 шкафных газорегуляторных пунктов. 420 километров подземных трубопроводов подвергнут приборному обследованию, поврежденную изоляцию восстановят. Также специалисты продиагностируют техническое состояние 44 километров подземных газопроводов со сроком эксплуатации свыше 40 лет и проверят техническую готовность более 2 тысяч километров трубопроводов. Пройдет техническое обслуживание систем электроснабжения и молниезащиты пунктов редуцирования газа, а также телеметрического оборудования ГРП.

Фото: пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»

Бригады Центрального аварийно-диспетчерского управления пройдут учебно-тренировочные занятия по локализации и ликвидации аварий. Для оперативного устранения неисправностей на объектах газового хозяйства создан резерв материально-технических ресурсов и оборудования. Полная готовность системы газораспределения уральской столицы к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов будет обеспечена к 15 сентября.

В рамках плана по ремонту, реконструкции и модернизации работы пройдут на 46 газовых объектах. Будут ликвидироваться устаревшие газовые колодцы – их заменят современные подземные краны, под замену пойдут шкафные газорегуляторные пункты и газовые задвижки, вновь построенные газопроводы будут присоединять к действующей сети. В частности, пройдет врезка газопровода I категории на площадке Екатеринбург-ЭКСПО - для обеспечения потребностей Всемирной летней Универсиады 2023 года.

На ремонтную кампанию объектов газового хозяйства в 2021 году АО «Екатеринбурггаз» направляет более 150 миллионов рублей.