В Екатеринбурге ФСБ задержала семь человек, подозреваемых в прослушке уральских политиков

Задержания проходили параллельно с обысками, которые прошли одновременно по 13 адресам Фото: Олег ЗОЛОТО

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали семь человек, подозреваемых в прослушке местных политиков и бизнесменов. Задержания проходили параллельно с обысками, которые прошли одновременно по 13 адресам. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на источник. Задержанных обвиняют по части 1 статьи 138 УК РФ («Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений»).

- Один из группы подозреваемых в субботу планировал вылететь в Казахстан.. Его задержали на границе и привезли в Екатеринбург на следственные действия, - рассказывает "КП"-Екатеринбург источник в правоохранительных органах. - Было проведено 13 обысков. В итоге задержали 7 человек. Силовики намерены добиться их ареста.

Ранее «КП-Екатеринбург» писала, что в числе пострадавших от действий банды был совладелец компании «Мотив» Виталий Кочетков (в его офисе установили прослушивающее устройство), спикер Екатеринбургской гордумы Игорь Володин, а также руководитель аппарата мэрии Илья Захаров.

В октябре прошлого года также по подозрению в прослушке политиков задержали 11 человек. Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к вымогательству, совершаемому группой лиц по предварительному сговору».

Отметим, что официально в СУ СКР по Свердловской области задержания не комментируют.