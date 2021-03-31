В Екатеринбурге водитель въехал в столб и погиб

Смертельная авария произошла на улице Учителей Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге накануне, 30 марта, в девять часов вечера в фонарный столб около дома № 38 по улице Учителей влетел Hyundai Getz. Водитель от полученных травм скончался до приезда медиков. Как рассказали в ГИБДД, 54-летний мужчина, за рулем иномарки, не был пристегнут ремнем безопасности.

- Водитель автомобиля Hyundai Getz, мужчина 1966 года рождения, двигаясь со стороны улицы Сулимова в направлении улицы Турбинной, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие - фонарный столб, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

По данным госавтоинпекторов, погибший мужчина имел стаж вождения 20 лет. На месте ДТП работала следственно-оперативная группа. Специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас устанавливаются родственники погибшего.

-Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными, при выборе скоростного режима учитывать погодные и дорожные условия, во время движения всегда использовать ремни безопасности, - добавили в ГИБДД.