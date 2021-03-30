В Свердловской области летние лагеря для детей будут работать в режиме обсерваторов

Смены в лагерях начнутся с 1 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области начали готовиться к летней оздоровительной компании для детей, ведь она стартует уже 1 июня. Подавать заявления в детские лагеря можно уже 15 апреля. Планируется провести четыре смены по две недели, одну длинной в 21 день и одну тематическую.

В этом году, как и в прошлом, детские лагеря будут работать в режиме обсерваторов.

- Заезд в оздоровительную организацию детей и сотрудников будет одновременный. Дети выезжать из оздоровительной организации не будут. Если ребенок уедет из летнего загородного лагеря, значит он уехал и возврата не будет, - отметила начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева.

При этом воспитателям и работникам лагеря могут уезжать домой, но им необходимо каждый раз сдавать тест на коронавирус.

В среднем одна путевка в лагерь обойдется 24 тысячи рублей, из которых половину, то есть 12 тысяч рублей, необходимо оплатить родителям.

Хоть заболеваемость коронавирусом снижается, но основные ограничения все-таки сохраняются, поэтому заполняемость лагерей будет ограничена до 75%, а в прошлом году она была 50%. Но при этом отменена рассадка в столовых на дистанции 1,5 метра, а также детям не нужно будет сдавать текст на коронавирус перед заездом в лагерь.