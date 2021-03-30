Привиться от коронавируса теперь можно и в аэропорту «Кольцово»: как это сделать

Также в аэропорту можно провериться на коронавирус. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сделать прививку от коронавируса теперь можно не только в поликлиниках, но и в аэропорту «Кольцово». Сегодня там открылся пункт вакцинации. «Комсомолка» разобралась, как можно привиться в нем от COVID-19.

ГДЕ СТАВЯТ ПРИВИВКУ

Пункт вакцинации организовали в здравпункте международного аэропорта. Он находится на первом этаже терминала внутренних авиалиний. Работает по будням с 13.00 до 19.00. Здесь же, кстати, можно пройти тестирование на COVID-19. К ним ведут желтые указатели.

Второй компонент вакцины тоже можно поставить в аэропорту. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОМУ СТАВЯТ ПРИВИВКУ

Всем желающим. Привиться могут и пассажиры, и сотрудники авиагавани, и работники местных магазинов и те, кто приехал в аэропорт встречать или провожать своих близких.

КОГДА РАБОТАЕТ ПУНКТ ВАКЦИНАЦИИ

В отличие от пунктов вакцинации в торговых центрах, которые открывались лишь в определенные даты, в аэропорту прививку от коронавируса можно сделать почти в любой день. Пункт вакцинации здесь работает по будням с 13.00 до 19.00.

Отечественную вакцину «Спутник V» хранят в специальных морозильных камерах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧЕМ ПРИВИВАЮТ

Отечественной вакциной «Спутник V». Она ставится два раза с разницей в 21 день. Второй компонент также можно поставить в аэропорту «Кольцово». Лишь тогда формируется иммунитет к коронавирусу.

ЧТО НУЖНО ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ

- Чтобы поставить прививку, необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ, а также полис обязательного медицинского страхования или СНИЛС, - уточняют в пресс-службе аэропорта. - Перед вакцинацией в пункте проводится обязательный медицинский осмотр.

Перед вакцинацией проводится медосмотр. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фоторепортаж из аэропорта "Кольцово" где теперь можно поставить вакцину от COVID-19 смотрите здесь: