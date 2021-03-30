Вручил порох и две тысячи: в Екатеринбурге майор полиции уговорил бомжа сесть ради раскрываемости

Николай работает во внутренних органах с 2006 года. Следствие считает, что он пошел на преступление, чтобы повысить раскрываемость. Фото: страница "Вконтакте"

В Екатеринбурге на высокопоставленного полицейского завели уголовное дело. Как рассказал «КП-Екатеринбург» собеседник в силовых структурах, речь идет о 38-летнем начальнике службы участковых уполномоченных одного из отделов полиции УМВД по Екатеринбургу по имени Николай (его фамилия известна редакции).

Следствие считает, что майор полиции решил поднять раскрываемость в сфере незаконного хранения взрывчатых веществ. Для этого он прибегнул к помощи бездомного. В конце февраля майор вместе с другим полицейским из своего отдела отравился на теплотрассу, расположенную на Сибирском тракте.

- Подозреваемый заплатил бомжу две тысячи рублей и вручил ему около 250 граммов пороха. Это было нужно, чтобы возбудить на бомжа уголовное дело по статье 222.1 УК РФ за незаконное хранение взрывчатых веществ, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

Позже отдел полиции, где служит подозреваемый майор, действительно завел на бомжа соответствующее уголовное дело.

О проделках полицейских стало известно службе собственной безопасности ГУ МВД. В итоге следственный отдел по Октябрьскому району СК по Екатеринбургу возбудил на майора полиции уголовное дело по первой части статьи 286 (Превышение должностных полномочий). Также по этому делу в качестве подозреваемых проходят еще два полицейских. Одна из них – дежурный дознаватель, которая изымала порох.

Сейчас в отношении полицейских продолжается расследование уголовного дела, а также идет служебная проверка.

Вот как эту ситуацию нашей редакции прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

- Выявили противоправное деяние, о котором идет речь, сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области совместно с коллегами из регионального ФСБ в ходе реализации оперативной информации. Должностные лица отстранены от исполнения служебных обязанностей. В случае, если вина задержанных будет доказана, они понесут предусмотренную законом уголовную ответственность с безусловным увольнением из системы МВД по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь сотрудника полиции,- отметил полковник Горелых.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области от комментариев по данной теме отказались.

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