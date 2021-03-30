Видео, как пьяная екатеринбурженка пнула в живот сотрудника полиции в Кольцово появилось в сети

Екатеринбурженка собиралась улететь в Турцию, но из-за своего поведения оказалась в отделении полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

На жительницу Екатеринбурга завели уголовное дело из-за того, что она пнула в живот полицейского в Кольцово. В отделение дежурной части аэропорта она попала после того, как устроила в зале вылета международного сектора дебош после того, как ей запретили пить там алкоголь. Инцидент произошел 25 марта и попал на камеры видеонаблюдения.

Женщина приехала в аэропорт, чтобы улететь на отдых в Турцию, однако в самолет ей сесть так и не удалось. Из-за неадекватного поведения ее отправили в медицинское учреждение, где освидетельствование показало содержание в ее крови 0,9 промилле алкоголя.

- Находясь в зале вылета международного сектора аэропорта города Екатеринбурга она вступила в словесный конфликт с работником аэропорта, в связи с чем был вызван наряд полиции. Представителем авиакомпании принято решение об отказе данному пассажиру в перелете по причине нарушения правил предполетного поведения, - рассказали в Уральском следственном управлении на транспорте.

Женщину обвиняют по части 1 ст.атьи 318 УК РФ. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для определения наличия и тяжести телесных повреждений у сотрудника полиции. От этого будет завесить ее мера наказания.