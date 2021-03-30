Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 30 марта 2021 года

В Свердловской области сняли режим повышенной готовности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 136 новых случаев заболевания коронавирусом, 55 из которых приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены в Новой Ляле, Верхней Пышме, Березовском, Дегтярске, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Качканаре и других населенным пунктам Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии на Среднем Урале составляет 82 387 человек, из которых 75 711 полностью справились с инфекцией. За прошедшие сутки диагноз снят у 148 человек.

На данный момент состояние 299 пациентов оценивается как тяжелое, 153 из них размещены в палатах реанимации, еще 95 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за прошедшие сутки официально подтверждено 11 новых случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии составляет 2 726 человек.

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